İzmir'de Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeyken aracı alev alan otomobil, vatandaşlar ve polis tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, vatandaşların ve polisin müdahalesiyle söndürüldü.

Özcan A. idaresindeki 06 CLU 079 plakalı otomobil, Fevzi Paşa Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Otomobili durduran sürücü, yardım istedi.

Aracın motor bölümünde çıkan yangın, çevredekiler ve polisin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Şevval Bahar - Güncel
