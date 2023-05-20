Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de Sevim Çetin evinde çapayla öldürüldü, torunu ve arkadaşı gözaltına alındı

İzmir'de Sevim Çetin evinde çapayla öldürüldü, torunu ve arkadaşı gözaltına alındı

Güncel Haberler

İzmir'in Selçuk ilçesinde Sevim Çetin (58) evinde çapayla öldürüldü. Şüpheli olarak torunu E.Ç (15) ile onun arkadaşı M.M.T. (15) gözaltına alındı.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde Sevim Çetin (58) evinde çapayla öldürüldü. Şüpheli olarak torunu E.Ç (15) ile onun arkadaşı M.M.T. (15) gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Sevim Çetin'in evinden gelen gürültüler üzerinde komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Çetin'in çapayla öldürüldüğünü belirledi. Sevim Çetin'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Çetin'in evine en son torunu E.Ç. ile arkadaşı M.M.T.'nin geldiğini belirledi. Bunun üzerine E.Ç. ve arkadaşı şüpheli olarak gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Sevim Çetin Selçuk İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title