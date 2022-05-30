İzmir'de servis araçları denetlendi - Haberler

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, korsan servis taşımacılığına geçit vermeyeceklerini belirtti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, oda yönetiminin de katılımıyla servis araçlarında denetim yaptı.

Denetime katılan Oda Başkanı Erdem Mert, başta okula giden çocuklar olmak üzere kendilerinden hizmet alan insanların daha güvenli ellere emanet edilmesi, sağlıklı şekilde ulaşımlarının sağlanması, uygun ve güvenli servis araçları ile taşınması adına denetimleri arttırdıklarını kaydetti.

Denetimleri il genelinde sürdüğünü aktaran Mert, "Bu anlamda yapılan denetimlerde, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yetki belgesiz, korsan taşımacılık yapılan araçlar trafikten men edildi. Korsan servis taşımacılığına geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.