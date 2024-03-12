İzmir'de servis aracı, okul servisi ve belediye otobüsü çarpıştı: 3 yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde bir yolcu taşıma firmasının servis aracı, okul servisi ve belediye otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde bir yolcu taşıma firmasının servis aracı, okul servisi ve belediye otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Buca Otoyolu Batı Girişi yakınlarında, A.S'nin (51) kullandığı 35 N 7519 plakalı yolcu taşıma firmasının servis aracı, orta şeritte ilerleyen K.Ş. idaresindeki 35 S 02591 plakalı okul servisine çarptı.
Yolcu taşıma firmasının servis aracı, çarpışmanın etkisiyle dönerek arkasından gelen Z.Ç'nin kullandığı 35 BVY 801 plakalı belediye otobüsüne de çarptı.
Kazada, yolcu taşıma firmasının servis şoförü A.S. ile okul servisindeki D.S. (16) ve E.S (17) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.