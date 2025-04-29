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İzmir'de Sentetik Ecza İle İlgili Baskın: 13 Bin 776 Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Sentetik Ecza İle İlgili Baskın: 13 Bin 776 Hap Ele Geçirildi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 bin 776 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca ve esrar ele geçirildi. 24 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A'nın (24) iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 13 bin 776 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 500 fişek, hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi.

M.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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