İzmir'de Sentetik Ecza İle İlgili Baskın: 13 Bin 776 Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 13 bin 776 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A'nın (24) iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 13 bin 776 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 500 fişek, hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi.

M.A. gözaltına alındı.