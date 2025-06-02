İzmir'de sendikalar, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı 'grev kırıcılığı' yapmakla suçladı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grevi 5. gününde devam ediyor.

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, Konak Pier önünde bir araya geldi. Beyaz kıyafetler giyen işçilere, eşleri ve çocukları da eşlik etti. Slogan atan işçiler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Sendika başkanları, alanda yaptıkları konuşmada kordon boyu ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde grev nedeniyle birikmiş çöpleri toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

"Bizi oyuna getirmeye çalışıyorlar"

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işçilerin taleplerini sözleşme masasında dile getirdiklerini ancak yöneticilerin kulaklarını tıkadığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın dün gece çöp topladığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Gerçekten beklemediğimiz bir durum. Cemil başkan, daire başkanı, şefler, avukatları, bizim formen arkadaşlarımız ve hiç tanımadıklarımız bizim çöpümüzü topluyor. Dışardan getirdiği, 'halk' diye hitap ettiği kişileri tanımıyoruz. Bu greve zarar vermeye çalışıyorlar. Bizi oyuna getirmeye, esnafla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Biz sabırlı, sakin olacağız. Öfkemize yenilmeyeceğiz. Birkaç belediye başkanıyla gelmişler, bizim çöpümüzü topluyorlar."

Gül, çöp toplama sırasında bir kadının Tugay'a "grev kırıcılığı yapıyorsunuz" demesi üzerine bir kişinin elindeki sopayla kadına "Senin kafanı patlatırım" dediğini iddia etti.

Tugay'ın "grev kırıcı" olduğunu savunan Gül, şöyle devam etti:

"Allah var yukarıda, iyi temizlik yapıyor, iyi çalışıyor. Vatandaş hemşehri iletişim merkezini arıyor, orası da bizim sendikamızın telefonumuz vermiş. 'Şurada çöp var, gelin alın' diyor vatandaş. Bir gün bir çöp görürsem burada arayacağım Başkanı, 'Başkanım gel burada çöp var, temizle diyeceğim' bundan sonra. Bir yılda parmak sallamaya başladılar. 'İzmir'i iflas ettirmeye müsaade etmeyeceğiz' diye parmak sallamaya başladılar. Bir yılda böyle olan, 4 yılda nasıl olur hep birlikte göreceğiz. O parmaklar bir gün tam tersine sallanacak arkadaşlar."

Gül, hala görüşme yapmayı beklediklerini ifade ederek, "Umarız çöp toplama işi bitmiştir. Toplu sözleşme masasına otururuz. Üzülüyoruz. Koskoca 6 milyonluk bir şehrin Belediye Başkanı'nın çöp toplamasına üzülüyoruz. Orada çok şeyi neden söylemedik biliyor musunuz, utandık. Onlar utanmaz ama biz utandık arkadaşlar." dedi.

"Sayın Belediye Başkanımız suç işliyorsunuz"

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da kent tarihinde hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Alsancak'ta çöp toplamadığını, bu durumun ne İzmir Büyükşehir Belediyesine ne de Tugay'a yakışmadığını söyledi.

Tugay'a seslenen Topal, "Sevgili Belediye Başkanımız, biz senin bireysel çalışanların değiliz. Biz senin işçin değiliz. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışanlarıyız. Alsancak'a inip sanki bu şehrin patronu gibi davranmaya hakkınız yok. Biz bu ülkede aykırı bir şey yapmıyoruz. Anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Siz bu davranışla Anayasal hakkımızı çiğniyorsunuz. Sayın Belediye Başkanımız suç işliyorsunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından grevdeki işçiler Cumhuriyet Meydanı'nda halay çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başlamıştı.