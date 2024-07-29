İzmir'de sendika binasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı

Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Mansur Yavaş'tan SGK borcu tepkisi: Bizim de bakanlıklardan alacağımız var, kendi borcunuzu ödemiyorsunuz