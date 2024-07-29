İzmir'de sendika binasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan DİSK Genel-İş Sendikası'nın şubelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, elektrik trafosunun aşırı ısınmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
İzmir'in Konak ilçesinde, bir sendika binasında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Etiler Mahallesi 1264 Sokaktaki DİSK Genel-İş Sendikası İzmir şubelerinin bulunduğu 5 katlı binada, yangın çıktı.
Dumanların kapladığı binaya, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binanın 5. katında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerinin sepetiyle kurtarıldı.
Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Elektrik trafosunun aşırı ısınmasından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.