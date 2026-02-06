Haberler

İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü

Güncelleme:
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen sel olayında hayatını kaybeden 2 kişinin ardından kayıp olarak aranan bir kişinin sağ kurtulduğu ve arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.

OLAYDAN SAĞ KURTULMUŞ

İzmir'in Menderes ilçesinde, sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda kayıp olarak aranan kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla söz konusu bu kişiye ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki arama- kurtarma çalışmalarına son verildi.

