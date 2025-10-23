İzmir'de Sel Felaketi: Kaybolan Emekli Bankacı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İzmir Valisi Süleyman Elban, Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası bir derede kaybolan vatandaş için suda 19 balık adamın, karada ise çok sayıda ekibin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bir kişinin kaybolduğu Yeni Foça'daki Bucak mevkisinde incelemelerde bulunan Elban, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Elban, öğle saatlerinde başlayan yağmurun kentin özellikle kuzey bölgesini etkilediğini ve yaklaşık 1,5 saat içinde ilçeye yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğünü belirterek, bazı iş yerleri ve evleri su bastığını ifade etti.

Yağış sırasında derenin üstündeki köprüden aracıyla geçmeye çalışan bir kişinin sele kapıldığını anlatan Vali Elban, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız aracı 1.5 kilometre aşağıda bulup çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balık adamımız su içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. En son kendisine ait cüzdan da bulundu. Arama çalışmalarımız devam ediyor. Kaybolan vatandaşımızın bulunması ile ilgili çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Sabah itibarıyla ekibimize 12 balık adamımız daha katılacak. Dolayısıyla inşallah sabaha kadar buluruz. Bulamazsak, sabah ekibimiz biraz daha güçlenecek ve yoğun bir şekilde arama tarama faaliyetlerine devam edeceğiz."

Elban, yağış nedeniyle ilçedeki 169 ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldiğini aktardı.

Olumsuzluk yaşanan bölgelere ekiplerin hızla müdahale ettiğini vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız çok süratli bir şekilde bu yerlere ulaştılar. Gerekli yardım, destek, tahliye ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Oralarda çok şükür bir can kaybı ya da yaralımız yok. Oradaki vatandaşlarımızın tamamı için ihtiyaç duymalar halinde kamu, kurum ve kuruluşlarımıza ait misafirhane ve kamplarımızı hazırladık. Kendileri gelmeye ihtiyaç duyarlarsa, onları orada misafir edeceğiz."

Yağmurun şiddeti azaldığı andan itibaren İl Defterdarlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmaları yürüttüğünü hatırlatan Elban, yarın akşama kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Elban, özellikle Seferihisar ve Menderes ilçelerinde ilerleyen saatlerde yoğun yağış beklendiğine dikkati çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları ve gereken önlemleri almaları konusunda uyardı.

Öte yandan selde kaybolan vatandaşın emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu (70) olduğu ve mantar toplamak için bölgeye geldiği öğrenildi.