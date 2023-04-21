İZMİR'DE ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM

İZMİR'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, kabirlere su döküp çiçek bıraktı, mezar yerlerini temizledi.

İzmir'de bayramın ilk günü şehit aileleri, sabah saatlerinden itibaren İzmir Şehitliği'ni ziyaret etmeye başladı. Bayram ziyareti için şehitliğe gelenler, şehit mezarlarının başında dua edip, Kuran-ı Kerim okudu. Şehit yakınları, kabirlere su döküp çiçek bıraktı, mezar yerlerini temizledi. Pilot oğlu Volkan Koçyiğit'i 28 yaşındayken Kayseri Pınarbaşı'nda askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu kaybeden anne Gönül Koçyiğit (60) 14 yıldır acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, bu bayram da buruk geçtiğini söyledi. Koçyiğit, "Oğlum şehit olalı 14 yıl oldu. Hala ilk günkü acıyı hissediyoruz. Hatta daha fazla özlemim var. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Her an yanıp, tutuşuyoruz. Bayramları, Anneler Günü'nü ve Babalar Günü'nü sevmiyorum. O günlerin gelmesini hiç istemiyorum. Allah tüm anne ve babalara sabır versin. Oğlum vefat ettiğinde torunum 3 yaşındaydı şimdi 17 yaşında kocaman bir delikanlı oldu. Onun acısı, boynunun bükük olması daha çok canımı yakıyor. Çok zor. Her bayram bizim için böyle geçiyor. 14 senede 28 bayram gördük. Bayram bizim için şehitliğe gelmek demek" ifadelerini kullandı.

'HER BAYRAM BURDAYIZ'

Diyarbakır Lice'de 21 yaşındayken şehit düşen Selman Aksu'nun amcası Mehmet Şerif Aksu da "11 sene önce yeğenimi kaybettim. Her bayram burdayız. Acısı içimizden çıkmıyor. Sadece bayramda değil normal günlerde de geliyoruz. Mezun oldu, senesi dolmadan şehit oldu. Astsubaylık okulu bitirdi, göreve başladı, 1 sene oldu olmadı kaybettik" dedi.

Şehit olduğunu haberini aldıkları günü hiç unutmadığını anlatan amca Aksu şöyle devam etti: "O günü hatırlıyorum. Babası işten gelmişti, bir baktım komutanlar evimizin önünde gidip geliyor. Bizim evin adresini arıyorlardı. Selam Aksu'nun ailesi olduğumuzu söyledik. 'Başınız sağ olsun' dediler. O zaman yıkıldık. Daha evlenmemişti. 3 kardeşi daha vardı. Bayramda şehitliğe ailece geldik."

'BAYRAMLAR KAPKARA BENİM İÇİN'

Şehit Oğuz Şahin Kayabaş babası Ramazan Kayabaş da "11'inci seneye giriyoruz. 7 yıl önce de eşimi kaybettim. Artık ziyarete tek başıma geliyorum. Takdiri ilahi. Bingöl yolunda toplama kampından dönerken yaptıkları kazada şehit olan 8 askerden 1'i de benim oğlum. Bayramlar benim için kapkara. Gelip dua ediyor, gidiyorum. Allah devletime milletime zeval vermesin" diye konuştu.