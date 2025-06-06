İzmir'de şehit yakınları bayramda şehitliği ziyaret etti

İzmir'de şehit yakınları, Kurban Bayramı'nın birinci gününde şehitliği ziyaret etti.

Bayram dolayısıyla Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen aileler, evlatlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit aileleri, kabirleri temizleyip çiçek bıraktı. Bazı şehit yakınları da mezarlıkta gül suyu ve şeker ikramında bulundu.

Ayten Şimşek, AA muhabirine, oğlu İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'i 2022 yılında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştüğünü söyledi.

Oğlunun, arabasını aldıkları gün şehit edildiğini belirten Şimşek, "Rabbim hiç kimseye yaşatmasın. Kabrine geliyorum ama yüzünü görmüyorum, sesini duymuyorum. Yolumu şaşırdım, bildiğimi unuttum. Daha 22 yaşındaydı." dedi.

Şimşek, çok cesur olduğunu aktararak, "Oğlum, gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmazdı. Kalleşçe, arkadan saldırarak şehit ettiler. Vatanını, bayrağını çok seviyordu. Asker olacağını söyleyip, okuduğu üniversiteyi bıraktı. Şehit olduğunda daha iki yıllık askerdi. Batuhan bizim ikinci şehidimizdi, aynı yerde teyzemin oğlu şehit oldu." ifadelerini kullandı.

İzmir Tersanesi'nde 2013'te meydana gelen kazada şehit olan Er Yavuz Arslan'ın annesi Neşe Arı ise oğlunun dört çocuğundan en küçüğü olduğunu söyledi.

Oğluyla çok iyi anlaştıklarını kaydeden Arı, "Benim bir damla gözyaşıma kıymazdı. 12 yıl oldu, dile kolay. Bayramı bugün burada geçirdik, sınavımız buymuş." diye konuştu.