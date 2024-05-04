İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden şehit eşlerine kahvaltı programı

İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce şehit eşlerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Konak Polisevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Dernek Başkanı Yücel Alphan, şehit eşlerinin bir araya gelerek birbirlerine destek olabilecekleri ortamların sağlanması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Dernek olarak benzer organizasyonları sık sık düzenleyeceklerini belirten Alphan, şehit eşlerinin de bu tür etkinliklere katılımının önemine değindi.