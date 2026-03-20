İzmir'de şehit aileleri bayramda yakınlarının kabirlerini ziyaret etti
İzmir'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen aileler, şehit mezarları başında dua etti.

Bazı ziyaretçiler mezarlara çiçek bıraktı, kabirlerin bakımını yaptı.

Şehitlikte zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Suriye'nin İdlib kentinde 2020'de şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın annesi Latife Alpaslan, AA muhabirine, İstanbul'dan gelerek oğlunun kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.

Her bayram oğlunun kabrine geldiklerini ve bayramlaştıklarını ifade eden Alpaslan, "Oğlum bayramları çok seviyordu. Hep bizimle vakit geçiriyordu. Şu an bayramımız yok. Ahmet'in yanına geliyoruz. Şehit annesiyim ve kendimi iyi hissediyorum. Devlet, vatan sağ olsun, bayrak inmesin." diye konuştu.

Kayseri'de 17 yıl önce düşen helikopterde şehit olan pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit'in babası Yusuf Koçyiğit ise acısının dinmediğini belirtti.

Bayramların ilk gününde oğullarının kabrine gelerek yanında olduklarını anlatan Koçyiğit, "Acı çekiyoruz, bayramlarda kapımızın çalınmasını ve elimizin öpülmesini isterdik. Neşe içindeydik. Allah kimseye evlat acısı vermesin." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
