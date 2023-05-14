İZMİR'DE SEÇMENLER OY KULLANMAYA BAŞLADI

İZMİR'de, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmaya başladı. İzmir'de, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 9 bin 877 oy sandığı okullarda yerini aldı. Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 175 personel, 886 araç, İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 363 personel ve 657 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 165 personel, 15 araç olmak üzere; toplam 15 bin 707 personel ve bin 558 araç seçim güvenliğini temin etmek üzere göreve başladı. Sandıkların kurulması ile birlikte İzmir'de bulunan seçmenler oy kullanmaya başladı. İzmir'de 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı öğrenildi. Bir okulda oyunu kullanan Mehmet Ali Kasalı, 'Demokrasinin gereği olan şartlarda seçimin geçmesini arzu ediyorum. Bütün dünyaya örnek olacak şekilde, çok spekülasyon yapıldı biliyorsunuz. Seçim süreci içinde Inşallah kazasız belasız Türkiye'nin geleceğine dönük olumlu sonuç bir seçim süreci istiyorum.' dedi. Oy pusulasının çok geniş olduğunu ifade eden Ahmet Gözlükaya, 'Bu vatana millete Türkiyemize hayırlı olsun. Oy pusulası kalabalık olmamış olsaydı çok rahat kullanacaktık çok fazla parti vardı. Ona rağmen insan severek katılıyor. Birbirine dokunmasın diye biraz uğraştık zaman aldı. Milletimize devletimize hayırlı olsun. İyi olan kazansın. ' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel