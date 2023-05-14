İZMİR'DE SEÇİME YOĞUN İLGİ

İZMİR'in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde seçim sandıklarının kapanmasına saatler kala uzun kuyruklar oluştu.

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir'de kayıtlı 3 milyon 442 bin 424 seçmen oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. 9 bin 877 sandık kurulan ilde vatandaşlar, adreslerine göre belirlenen okullara giderek, sandık kurulu görevlilerinin kimlik tespitinin ardından oy pusulalarını teslim aldı. Pusulaları, zarfı ve mührü alan seçmen, kabine girip vatandaşlık görevini yerine getirdi. Öte yandan 17.00'da sonlanacak oy kullanma işlemine saatler kala kentin belirli noktalarında uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde vatandaşlar oy kullanmak için uzun süre sıralarda bekledi.