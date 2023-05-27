İzmir'de Seçim Günü 15 Bin 749 Personel Görevde

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turunda İzmir'de 12 bin 218 polis, 3 bin 362 jandarma ve 169 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere 15 bin 749 personel görev alacak.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turunda İzmir'de 12 bin 218 polis, 3 bin 362 jandarma ve 169 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere 15 bin 749 personel görev alacak.

İzmir Valiliği, yarın gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turu için kentte seçim güvenliğinin sağlanması için binlerce personelin görev alacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, 3 milyon 444 bin 651 seçmenin oy kullanacağı 9 bin 877 sandıkta, 12 bin 218 polis, 3 bin 362 jandarma ve 169 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere 15 bin 749 personel ve bin 645 aracın görev alacağı bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turunda, hemşehrilerimizin iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansıması ve güvenli bir seçim için toplam 15 bin 749 personel ve bin 645 araç ile görev başında olacağız. Seçim sonuçlarının vatanımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR