İzmir'de Sarıkamış şehitleri anısına futbol turnuvası düzenlendi

İzmir'de Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası yapıldı.

Güzelbahçe Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Göztepe Futbol Okulları iş birliğiyle, Güzelbahçe Futbol Sahası'nda organize edilen turnuvaya 8 takım katıldı.

Turnuva sonunda kategorilerinde dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Güzelbahçe Gençlik ve Spor Müdürü Aydın Uyanık, AA muhabirine Sarıkamış şehitleri adına düzenlenen turnuvayı çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Uyanık 110 yıl önce canlarını feda eden şehitleri minnetle andığını kaydederek, "7'den 70'e bütün Güzelbahçe halkına, gençliğin şühedanın izinde olduğunu göstermek için toplanmış bulunmaktayız." dedi.

Turnuvaya Manisa'dan oğlunu getiren Metin Tekinrekli de şehitleri saygıyla anarak, "Türk milleti olarak tarihimizi, yaşadığımız acılarımızı ve mutluluklarımızı unutmamalıyız. Çocuklarımızın bunlardan hem ders çıkarmalarını hem de tarihlerini bilmelerini çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.