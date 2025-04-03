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İzmir'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

B.D. (25) idaresindeki 35 CLM 186 plakalı otomobil, Kızılüzüm Kırovası mevkisinde, bir deponun bahçesinden yola çıkan tıra çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlanarak yol kenarında bulunan bir fabrikanın duvarına çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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