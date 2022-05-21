İzmir'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Haberler

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İzmir'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Mehmet Şükrü İzgiol idaresindeki 35 TBP 46 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile 2 çocuğu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Tragger, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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