İzmir'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Haberler

İzmir'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Mehmet Şükrü İzgiol idaresindeki 35 TBP 46 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile 2 çocuğu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Turgay Konuralp - Güncel