Haberler

İzmir'de Şantiyede Yangın: Konteynerler Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir şantiyede çıkan yangında, işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Adalet Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki yapımı süren binanın şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, işçilerin kaldığı konteynerlerin bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Bir otomobilde de hasar oluştu.

Yangının elektrik aksamından çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

İnşaatta çalışan işçilerden Volkan Marangoz, AA muhabirine, çalıştıkları sırada yatakhaneden alevlerin yükseldiğini gördüğünü söyledi.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü kaydeden Marangoz, "10-15 konteyner yandı. İtfaiyecilere yardımcı olduk, benim de elim incindi. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Beton mikseriyle söndürmeye çalıştık, fayda etmedi. Birden alevlerin arasında kaldık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
