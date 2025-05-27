İzmir'de Sandalye Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki sandalye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.