İzmir'de Sandalye Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir'de Sandalye Fabrikasında Yangın Çıktı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir sandalye fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 67 çalışan tahliye edildi, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikadaki 67 çalışanın tahliye edildiği bildirildi. Büyük çapta hasar oluşan fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Seza Nur ALPDÜNDAR-Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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