İzmir'de Sandalye Fabrikasında Yangın Çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sandalye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki sandalye fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.