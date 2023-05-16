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İZMİR'DE SANAYİDE OTO YEDEK PARÇA DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN BİTİŞİKTEKİ 3 DÜKKANA DA SIÇRADI

Güncel Haberler

İZMİR'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satış yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki aynı alanda faaliyet gösteren 3 işyerine daha sıçradı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde oto yedek parça satış yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki aynı alanda faaliyet gösteren 3 işyerine daha sıçradı. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.Bornova ilçesindeki 2'nci Sanayi Sitesi'nde yer alan otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerinde, bugün saat 15.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler bitişikteki 3 dükkana daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, iş yerinden yükselen dumanlar nedeniyle gökyüzünü siyaha büründü. Bitişikteki diğer işyerlerinin sahipleri ise alevlerin sıçraması ihtimali üzerine eşyalarını tahliye etmeye başladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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