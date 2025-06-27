İzmir'de Sanayi Yangını Ormana Sıçradı, 11 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

1) İZMİR'DE SANAYİDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI; 11 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Yangın, saat 19.00 sıralarında Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi civarındaki sanayi bölgesinde çıktı. Sanayi bölgesinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangına, ihbardan 5 dakika sonra, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve çok sayıda personel sevk edildi.

YANGINA SEBEP OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI; ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi, sanayi bölgesinde saat 19.00 sıralarında çıkıp ormana sıçrayan yangına sebep olan M.E. isimli şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edildi. Şüphelinin çöpleri temizlemek amacıyla ateşi yaktığı belirtildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BAZI EVLER YANDI

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde çıkıp ormana sıçrayan yangına müdahalede devam ediyor. Bozköy'ün etrafında devam eden yangın, ormanın içine doğru ilerlemeye devam ediyor. Ekipler yangına karadan müdahale etmeye devam ederken, Bozköy Muhtarı Rafi Dönmez, Bozköy'de yaklaşık olarak 10- 15 hanenin yandığını ve köyün tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını belirtti. Ayrıca küçükbaşların da tahliye edildiğini belirten Dönmez, "Gece olduğu için söndürülemiyor yangın. Gece olduğu için hava araçları alandan çekilmiş durumda. Köyün civarında ve ormanda devam ediyor yangın. Sadece karadan müdahaleyle yangın sönecek gibi değil. İzmir Orman Müdürlüğü ekipleriyle beraber yangını söndürmeye devam ediyoruz" dedi.

11 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.