İzmir'de Sanayi ve Ticaret Müzesi Çağrısı

(İZMİR) – Sanayici Enver Olgunsoy, İzmir'in ticaret ve sanayi geçmişinin korunması için uzun yıllar kentte hizmet eden bugün metruk ve viran halde bulunan Tarihi Elektrik Fabrikası'nın ticaret ve sanayi müzesine dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Enver Olgunsoy, İzmir'in önemli karakteristik özellikleri olduğunu ifade ederek, "İzmir üç karakteristiği olan bir şehir. İzmir, Expo 2015'e hazırlanırken bu üç eksik çıktı. Bunlar; sağlık müzesi, ticaret ve sanayi müzesi, bir de denizcilik müzesi. Bunlar İzmir'in karakteristik yanlarını ifade eden müzeler olmalıydı. Bunların eksik olduğunu gördük hatta o tarihte kısa süreli hızlı bir çalışmayla koordinatörlüğünü de yaptığımız bir sağlık müzesini açtık. Ama bir sanayi ve ticaret müzesi halen yok. Denizcilik müzesi de aynı şekilde" dedi.

İzmir'de sanayi ve ticaret müzesinin eksikliğine dikkat çeken Olgunsoy, " İzmir'de bir sanayi ve ticaret müzesi yok ama İstanbul'a baktığınızda en ünlüleri orada. Bursa'da üç tane sanayi müzesi var. Ankara'da var, hatta Sivas'ta bile var. Şimdi bu kadar 'sanayi şehri' diyoruz buraya daha bir tane sanayi ve ticaret müzemiz yok" diye konuştu.

Olgunsoy, müzenin kurulabileceği yer olarak Tarihi Elektrik Fabrikası'nı işaret ederek, "Giderek yok olan bu yapıyı başka türlü de değerlendirmek, AVM yapmanın ya da satmanın uygun olmayacağını düşünmekteyim. İzmir'e sanayi ve ticaret müzesi kazandırmanın böyle bir yolu olabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili kamuoyunda farkındalık yaratalım. Devletten burayı isteyelim. Odalarımız, İzmir'in bileşenleri burayı bir ticaret ve sanayi müzesi yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) başkanlarının da bu konuda destek verdiğini aktaran Olgunsoy, "Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu konuda destek olursa çok mutlu oluruz. Tarihi Elektrik Fabrikası'nın ticaret ve sanayi müzesi için ideal olduğunu düşünüyoruz. Maalesef önümüzdeki yıl 100'üncü yılını kutlayacak Elektrik Fabrikası ancak yıkılıp gidiyor. O değere yazık olmasın. Ticaret ve sanayi müzesi yapılsın. Biz sanayici, ticaret erbabı olarak içini doldurmaya hazırız, biz buraya talibiz" dedi.