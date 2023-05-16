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İzmir'de sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bornova'daki sanayi sitesinde 4 iş yerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alındı.

Bornova'daki sanayi sitesinde 4 iş yerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İkinci Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça satan iş yerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki 3 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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