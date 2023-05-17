İzmir'de sanayi sitesi esnafı depremzedelere desteği sürdürüyor

İzmir'de 6. Sanayi Sitesi esnafı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Hacı Ahmet Tatari Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelere su ve süt desteğinde bulundu.

İzmir'de 6. Sanayi Sitesi esnafı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Hacı Ahmet Tatari Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelere su ve süt desteğinde bulundu.

6. Sanayi Sitesi Başkanı Sami Özdaş, burada yaptığı açıklamada, Buca ve Gaziemir ilçe sınırları içerisinde 600 iş yerinden oluşan ve küçük esnaflardan oluşan bir sanayi sitesi olduklarını söyledi.

Felaketin ilk gününden itibaren depremzedelerin ilaç, gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Özdaş, şunları kaydetti:

"Buradaki engelli depremzede ve çocuklarının 6 ay boyunca süt, su ve gıda ihtiyacını karşılama sözü verdik. Bunları verirken de sosyal medyadaki bazı insanlar gibi küfür edip, yüzlerine vurmak için yapmadık. Hiçbir şekilde depremzedelerimizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Süt, su ve temizlik ihtiyaçlarını karşılama sözü veriyorum 6. Sanayi Sitesi esnafları adına."

İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı Heppekcan da oda olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgelerine yardım ulaştırdıklarını belirterek, bu anlamda destek olan esnafa teşekkür etti.

Bugün de yurtta kalan depremzedeler için çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Heppekcan, "Esnafımız yardımları gönül rızasıyla vermektedir. Bir yardım yapılırken bu gönül rızasıyla olur. Hiçbir zaman yardım yapıldıktan sonra 'haram, zehir, zıkkım olsun' denmez. Efendim yok 'bize oy vermemiş'... Bu insanların küçük oyunlarına biz hiçbir zaman alet olmayız. Her zaman ve her zaman biz bu yardımları Allah rızasıyla yapmaktayız." dedi.

Site esnafı Soner Özdaş ise esnaf olarak isteyen depremzedelere iş olanağı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.