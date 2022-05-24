Ödemiş'de saman deposunda yangın çıktı - Haberler

Ödemiş'de saman deposunda yangın çıktı
AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde içinde saman bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde içinde saman bulunan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mursallı Mahallesi'nde Süleyman Dede'ye ait çiftliğin saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
AA / Turgay Konuralp - Güncel