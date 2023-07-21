İzmir'de Sahte Vize Operasyonu: 70 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir merkezli düzenlenen operasyonda, sahte internet siteleri üzerinden vize almak isteyenleri dolandırdıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 70 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, parayla altın, döviz ve lüks araç aldığı tespit edildi.

İZMİR merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışı için vize almak isteyenleri sahte internet siteleri üzerinden 100 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen suç örgütü üyesi 70 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suç gelirinin aklanması ve önlenmesi suçlarına' karıştıkları belirlenen Ö.F.S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik harekete geçti. Ekipler, İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. İzmir'de 32, Türkiye genelinde ise toplam 2 bin 12 kişinin şikayetçi olduğu suç çetesine yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 kişinin daha arandığı bildirildi.

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak, kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla 'vize işlem ücreti' adı altında para talep eden ve Türkiye genelinde 2 bin 12 şikayetçiden yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda şüphelilerle muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek."