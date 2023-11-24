İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtarak emekli üç vatandaşı 2 milyon TL dolandıran dolandırıcılar, polisin 400 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda yakalandı.

İzmir'de sahte polislere gerçek polis şoku: 400 saatlik kayıt yakalattı

Emekli 3 vatandaştan 2 milyon TL çalan dolandırıcılar yakalandı

İZMİR - İzmir'de, kendilerini polis olarak tanıtarak emekli üç vatandaşı 2 milyon TL dolandıran 2 kişi, polisin 400 saatlik dedektif gibi kameraları incelemeleri sonucunda yakalanarak tutuklandı.

İzmir'de, dolandırıcıların hedefi bu kez emekli vatandaşlardı. Bilindik yöntemlerle kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, farklı tarihlerde 3 emekli vatandaşı tehdit edip tuzağa düşürdü. Dolandırıcılar, üç vatandaşı 2 milyon TL dolandırırken, vatandaşlar soluğu emniyette aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet sonrası 400 saatlik kamerayı bir dedektif titizliğinde inceledi ve şüphelilerin kimliğini tespit etti. Dolandırıcılar A.D ve İ.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.