İzmir'de sahte para operasyonunda tutuklama

İzmir'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce de aynı suçtan kaydı bulunan şüpheli M.S'nin, İstanbul'dan getirdiği sahte paraları İzmir'de piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Otogarda düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde 113 bin 400 liraya karşılık sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.