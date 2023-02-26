İzmir'de sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler İzmir'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan iki şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan iki şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polis, Bayraklı ilçesindeki akaryakıt istasyonunda otomobillerine yakıt alan 2 kişinin, sahte 100 dolar verdiği ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, zanlılar T.T ile M.Ö'yü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, ikisi 100 liralık, diğer ikisi de 100 dolarlık olmak üzere, 4 sahte banknot ele geçirildi. Yapılan aramada 0,73 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek bulundu. Zanlıların, Bornova ilçesinde bir mağazada da alışveriş karşılığında 100 dolarlık sahte banknot verdiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan zanlıların, akaryakıt istasyonu ve giyim mağazasından alışveriş yaptığı anlar da iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel İzmir Güncel Haberler

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