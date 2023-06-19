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İzmir'de sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'de sahte para operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.T. isimli kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerindeki aramada 424 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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