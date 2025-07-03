İzmir'de Sahte Kimlikle Arsa Satışı Denemesi

İzmir'de Sahte Kimlikle Arsa Satışı Denemesi
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Çiğli'de, yurt dışında yaşayan 77 yaşındaki Nazmiye Yanoava'ya ait 35 milyon lira değerindeki arsa, sahte kimlik ve dublör kullanarak satılmaya çalışıldı. 4 şüpheli tapu müdürlüğünde suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde yurt dışında bakımevinde kalan Nazmiye Yanoava'ya (77) ait 35 milyon lira değerindeki arsayı sahte kimlik ve dublör kullanarak satmaya çalışan 4 şüpheli, tapu müdürlüğünde suçüstü yakalandı.

Almanya'da bakımevinde kalan çifte vatandaş Nazmiye Yanoava'ya ait, Balatçık Mahallesi'ndeki 35 milyon lira değerindeki 1250 metrekarelik arsanın satış işlemleri için Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gelen H.A. (44), yanında bulunan T.K.'yi 'Yanoava' olarak tanıtarak vekili olduğunu söyledi. Ancak görevli memurlar, kimlikteki kayıt bilgilerinin uyumlu olmadığını fark etti. Görevliler, Yanoava'nın H.A.'ya noterden vekalet vermesini istedi. Noterden alınan vekalet belgesindeki imza, sistemde kayıtlı orijinal imza ile karşılaştırıldı. İmzaların uyuşmadığının tespit edilince tapu çalışanları, Nazmiye Yanoava'nın yakınlarına ulaştı. Gösterilen kimlikteki fotoğrafın da farklı bir kişiye ait olduğu anlaşıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Personel, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Taraflara, 27 Haziran'da işlemler için tapuya gelmeleri gerektiği bildirildi. Tapu binasına Nazmiye Yanoava'nın yerine gelen T.K. (80), kendini Yanoava'nın vekili olarak tanıtan H.A. (44), A.D. (32) ve S.B. (41), suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tapu müdürlüğü yetkilileri, yurt dışında yaşayan vatandaşların taşınmazlarıyla ilgili benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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