İzmir'de Sahte İlanlarla Dolandırıcılık Yapan 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir'de, internet üzerinde sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin toplamda 5 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
İzmir'de, internette sahte ilanlar açarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ev kiralama ve araç satışı" adı altında internet sitesine sahte ilan verdikleri belirlenen 11 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.
İkametlerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin çok sayıda kişiyi 5 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.
Polis, adreslerinde ulaşılamayan 2 şüpheliyi arıyor.