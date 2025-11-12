İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: Bir Çift Gözaltına Alındı

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir çift yakalandı.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, B.Ç. ve E.Ç. çiftinin Zafer, Atatürk ve Şirince mahallelerindeki adreslerinde el yapımı sahte içki bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1297 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan çiftin jandarmadaki işlemleri sürüyor.