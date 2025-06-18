İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 27 Gözaltı, 6 Tutuklama

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden, 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 21'i serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, "merdiven altı" diye tabir edilen imalathanelerde, sağlıksız koşullarda sahte içki üretimi ve dağıtımı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Menderes, Buca, Bornova ve Bayraklı ilçeleri ile Yalova'da 25 ev, 6 depo ile 5 iş yeri tespit edildi.

Polis ekipleri, 11 Haziran'da adreslere düzenlendikleri eş zamanlı baskında 27 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda 17,6 ton sahte etiketli etil alkol, 402 litre sahte içki, 3 bin 558 bandrol, 2 bin 210 boş içki şişesi, 3 bin 365 içki şişesi etiketi, 300 kapak, 7 litre içki yapımında kullanılan aroma ve alkol dolum makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan, 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 21'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen ürünler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası önünde sergilendi.