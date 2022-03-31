Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu - Haberler

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Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bin litrenin üzerinde çeşitli türlerde sahte içki ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda bin litrenin üzerinde çeşitli türlerde sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ve Seferihisar ilçelerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 ilçedeki önceden belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 80 litre sahte rakı, 978 litre şarap, 9 litre viski, 10 litre votka, 3 bin 840 sahte TAPDK bandrolü, 1750 etiket, 320 boş şişe ve 6 litre aroma ele geçirildi.Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı KMK hakkında adli işlem başlatıldı.


Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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