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İZMİR'DE SAHTE ETİL ALKOL OPERASYONU

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İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda 2 ton 250 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

İZMİR'de, polisin düzenlediği operasyonda 2 ton 250 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda üretilip depolanan ve vatandaşların içki yapımında kullanmaları için 'el dezenfektanı' adı altında satışa sunulan, sahte etil alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak ve Torbalı ilçelerindeki 3 ev, 3 iş yeri ve depo ile 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton 250 litre sahte etil alkol, 3 bin 512 etiket, 23 şişe sahte içki, 338 aroma, 200 miligram gliserin ve 1 alkolmetre ele geçirildi. Olayla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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