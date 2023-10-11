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İzmir'de Sahte Döviz Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir döviz bürosunda sahte döviz bozdurmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'da bir döviz bürosunda sahte 19 bin 500 dolar bozdurmaya çalışan A.D. ve S.C.D'yi suçüstü yakaladı. Sahte dövizlere el konulurken 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.