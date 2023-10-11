İzmir'de Sahte Dolar Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir döviz bürosunda sahte ABD doları bozdurmak isteyen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, 'parada sahtecilik' suçu kapsamında piyasaya sahte para sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bornova ilçesinde bulunan döviz bürosunda önceki gün sahte 19 bin 500 ABD doları bozdurmak isteyen A.D. ve S.C.D. isimli şüpheliler, suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliler, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı koyularak serbest bırakıldı.(DHA)