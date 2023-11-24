İzmir'de Sahte Dekontla Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'de sahte dekont hazırlayıp noter satışıyla aldıkları otomobilin parasını ödemeyerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Kasım'da meydana geldi. Otomobilini satmak isteyen M.Y., dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin otomobilin satış bedeli olan 240 bin liralık sahte dekont hazırladıkları ve parayı M.Y.'nin banka hesabına gönderdiklerini söyleyip, otomobilin satışını aldıkları belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Z.A, A.K, Y.D. ve İ.D. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Şüphelilerin, otomobil sahibini dolandırdıkları anlar, noterdeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin, mağdur ile birlikte notere girip sonrasında ayrıldıkları görülüyor.