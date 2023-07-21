İzmir'de Sahte Banknot Operasyonu: 1128 Adet Sahte Banknot Ele Geçirildi
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İzmir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1128 adet 100 TL'lik, 3 adet de 200 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S., tutuklandı.
İZMİR'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1128 adet 100 TL'lik, 3 adet de 200 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S., tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan M.S. isimli kişinin İstanbul'dan sahte para getireceği bilgisi üzerine hareket geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerekli hazırlıkları yapan ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada 1128 adet 100 TL'lik, 3 adet de 200 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.