İzmir'de Sahte Banknot Operasyonu: 1128 Adet Sahte Banknot Ele Geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1128 adet 100 TL'lik, 3 adet de 200 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S., tutuklandı.