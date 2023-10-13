İzmir'de Sahte Bandrollü Alkol Operasyonu

İzmir'in Tire ilçesinde sahte bandrolle alkol satışı yapılan adrese yapılan baskında 101 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde sahte bandrolle alkol satışı yapılan adrese yapılan baskında 101 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, gelen ihbar üzerine sahte bandrolle alkol satışı yaptığı tespit edilen adrese operasyon yaptı. Polis A.A. ve S.Ş. isimli kişilerin ikametlerinde arama yaparken, S.Ş. isimli şüphelinin ikametinde 101 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Ele geçirilen içkilerin üzerinde bulunan barkotların tamamının sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR