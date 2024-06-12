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İzmir'de Sahte Altın Dolandırıcıları Yakalandı

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İzmir'de yapılan operasyonda, sahte altınla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı.

İZMİR'de yapılan operasyonda, sahte altınla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bornova ilçesinde yaşayan bir vatandaş, polis merkezine yaptığı şikayette, kendisiyle irtibata geçen O.Ö., M.B. ve E.T.'nin "İnşaat kazısında altın bulduk, bunları sana verelim sende kazan" diyerek, ederinin altında bir fiyatla sattığını, ancak kontrol ettirdiğinde altınların sahte olduğunun anlaşıldığını söyledi. Şikayet üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Mayıs'ta gerçekleşen 215 bin TL'lik dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüpheliler O.Ö., M.B. ve E.T. polis ekiplerince 11 Haziran'da, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Dolandırıcılık Güvenlik Suç Güncel Haberler

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