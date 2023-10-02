İzmir'de sahte alkol imalathanesi ve sigara kaçakçılığı operasyonu

İzmir polisi, Bornova ilçesindeki sahte alkol imalathanesi ile kent genelinde sigara kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 bin 100 kilo sahte etil alkol ile yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

İzmir'de polis ekipleri, Bornova ilçesindeki sahte alkol imalathanesi ile kent genelinde sigara kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3 bin 100 kilo sahte etil alkol ile yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

İzmir polisi, merdiven altı diye tabir edilen, insan sağlığına ciddi zararları olan yerlerde üretilerek depolanan ve satışa sunulan, yasa dışı doldurulmuş sigara, bandrolsüz makaron ve tütün mamulleri satışı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde; Buca, Bornova, Karabağlar, Bayraklı, Konak, Narlıdere, Balçova, Gaziemir, Karşıyaka, Aliağa, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde 60 adrese baskın düzenlendi. 30 ekip ve 60 personelle gerçekleştirilen aramalarda, 942 bin 600 adet boş makaron, 281 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron, 5 bin 566 adet sigara sarma kağıdı, bin 553 adet gümrük kaçağı sigara, 573 adet elektronik sigara likidi, 447 kilogram kıyılmış nargile tütünü, 409 adet elektronik sigara cihazı, 72 paket pipo tütünü ve 10 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 41 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı.

Sahte alkol imalathanesine baskın

Öte yandan, Bornova'da çalışma yürüten polis, sahte alkol imalathanesini de tespit etti. El dezenfektanı ve yüzey temizleyici adı altında satışa sunulduğu belirlenen sahte etil alkollerin üretildiği iş yerine baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, 3 bin 100 kilo etil alkol, 704 adet boş bidon, 700 adet boş bidon kapağı, 2 adet su pompası, 2 adet soğutma fan makinesi, 1 adet 500 litrelik damıtma kazanı, 1 adet alkolmetre cihazı, 1 adet kapak sıkıştırma aparatı ve 1 adet alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye adli işlem uygulandığı öğrenildi. - İZMİR