İzmir'de Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fidan Deveci (55), 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki kırsal Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Bu sırada S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı.

Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde ikamet eden üç çocuk annesi Fidan Deveci'nin, olay günü düğün için Oğlananası Mahallesi'ne gittiği öğrenildi.

Deveci'nin cenazesi, Yunus Emre Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Bir üretici olarak köpeklerden şikayetçiyim"

Oğlananası Mahallesi sakinlerinden Kazım Kahya, AA muhabirine, sahipsiz köpeklerin bölgede sorun oluşturduğunu belirtti. Kahya, şunları kaydetti:

"Otobanın yanında bir kaza olduğunu duyduk. Üzüldük. Köpeklerden kaçarken hanımefendi, bir de oğlu varmış galiba. Hanımefendi kazada ölmüş. Biz de bu köpeklerden çok şikayetçiyiz. Ovada benim arazilerim var. Orada mahsullerimiz var. Buğdaylarım yetişirken 40-50 köpek gördüm içinde. Mahvetmişler ekinleri. Bir üretici olarak köpeklerden şikayetçiyim. Söylüyoruz ama kimseler dikkate almıyor. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililerden halk olarak bunun için bir önlem istiyoruz."