İzmir'de Sahipsiz Köpeğe Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı

İzmir'de sahipsiz bir köpeğe kemerle şiddet uyguladığı tespit edilen 61 yaşındaki Y.Ö., gözaltına alındı. Şüpheliye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

İzmir'de sahipsiz köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Balçova Belediyesi sınırları içerisindeki Teleferik Mahallesi Serince Sokak'ta bir kişinin sahipsiz köpeğe kemerle şiddet uyguladığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan kişinin Y.Ö. (61) olduğu belirlendi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

