İzmir'de Sahipsiz Hayvanların Zehirlenmesi: 1 Gözaltı
İzmir'in Selçuk ilçesinde sahipsiz hayvanların zehirli yiyeceklerle öldürülmesine ilişkin 53 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde sahipsiz hayvanların zehirli yiyeceklerle öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Belevi Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta sahipsiz 3 kedi ve 5 köpeğin öldüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, hayvanların zehirli tavuk etiyle öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler, hayvanlara tavuk eti veren 2 çocuğun ifadesine başvurdu.

Bunun üzerine çocuklara, hayvanlara yedirmeleri için zehirli yiyecek verdiği değerlendirilen A.S. (53) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada zirai ilaçlar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
