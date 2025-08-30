İzmir'de Sahipsiz Hayvanların Zehirlenmesi: 1 Gözaltı
İzmir'in Selçuk ilçesinde sahipsiz hayvanların zehirli yiyeceklerle öldürülmesine ilişkin 53 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Belevi Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta sahipsiz 3 kedi ve 5 köpeğin öldüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, hayvanların zehirli tavuk etiyle öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.
Ekipler, hayvanlara tavuk eti veren 2 çocuğun ifadesine başvurdu.
Bunun üzerine çocuklara, hayvanlara yedirmeleri için zehirli yiyecek verdiği değerlendirilen A.S. (53) gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada zirai ilaçlar ele geçirildi.
